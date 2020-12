Aktueller Ertragswertfonds der BVT übernimmt ein Büro- und Ärztehaus in Münster

Münster: Der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der BVT Unternehmensgruppe derigo GmbH & Co. KG verwaltete geschlossene Spezial-AIF BVT Ertragswertfonds Nr. 7 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Ertragswertfonds Nr. 7) hat ein zweites Objekt übernommen. Es handelt sich um ein vollständig vermietetes Büro- und Ärztehaus in exponierter Lage in Münster.

Der BVT Ertragswertfonds Nr. 7 ist bereits in ein erstes Objekt in Witten investiert. Dabei handelt es sich um einen Neubau mit Einzelhandelsfläche, langfristig vermietet an Netto Markendiscount, sowie zwölf Wohneinheiten mit gehobener Ausstattung und Stellplätzen.

Der im November vollzogene Erwerb des Büro- und Ärztehauses in Münster vervollständigt das Portfolio und erweitert dessen Diversifizierung um die Nutzungsarten Büro/Praxis. Das im Münsteraner Markt etablierte viergeschossige Gebäude im Südviertel, Roddestraße 12, wurde in den Jahren 2017–2019 aufwendig modernisiert. Es bietet Mietern neben der zentralen Lage am Innenstadtring moderne, flexible Büro- und Praxisflächen auf rund 11.000 qm eine Tiefgarage und Stellplätze im Außenbereich. Das Objekt ist voll vermietet, unter anderem an verschiedene niedergelassene Ärzte und zwei Krankenkassen.

Verkäufer war eine private Investorengemeinschaft mit Sitz in Münster. Das Transaktionsvolumen liegt bei rund 20 Mio. Euro. Vermittelnd tätig war die Schoutz&Partner Finanz- und Wirtschaftsberatung aus Köln.

Die 2005 aufgelegte BVT Ertragswertfondsserie umfasst ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 300 Mio. Euro. Insgesamt haben die sieben Fonds in 28 Objekte mit weit über 200 Mietern investiert. Investitionsschwerpunkt der Serie ist Nordrhein-Westfalen. Alle Fondsobjekte werden von der GPM Property Management GmbH verwaltet, einem BVT-nahen Unternehmen mit Sitz in Köln. Anleger profitieren von dessen Regionalexpertise, so liegt die Vermietungsquote über alle Objekte der Fondsserie bei 99,91%.

Insbesondere in der aktuellen Marktphase bewährt sich die Anlagestrategie der BVT Ertragswertfondsserie. Die Fonds profitieren dabei von der gezielten Risikostreuung der Investitionen über mehrere Immobilien mit vielen Mietern unterschiedlicher Nutzungsarten und der Konzentration auf Büro- und Praxisimmobilien sowie auf Einzelhandelsimmobilien mit Ankermietern aus der Lebensmittelbranche. Dies sichert die Einnahmesituation bei bislang nur äußerst geringen Beeinträchtigungen. Aufgrund der soliden Investmentstrategie konnten Mietstundungen und Ausfälle nahezu vermieden werden.

Die Platzierung des aktuellen Beteiligungsangebots ist bereits weit fortgeschritten. Ein Folgefonds ist für 2021 vorgesehen.