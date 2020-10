Aldi und dm eröffnen im Kö-Bogen II in Düsseldorf

Düsseldorf: Aldi und dm Drogeriemarkt eröffnen am 1. Oktober 2020 ihre Shops in dem Vorzeigeprojekt Kö-Bogen II. Comfort vermittelte Aldi eine Ladenfläche mit rund mehr als 1.500 qm Mietfläche im Basement. Die Drogeriemarkkette dm sicherte sich rund 965 qm Mietfläche – ebenfalls im Basement der mit einer Rasenfläche begrünten Pyramide, die künftig mit Gastronomiekonzepten im Erdgeschoss bereichert wird. Zuvor hatten bereits das Off Price Unternehmen TK Maxx und H&M ihre Türen für die Kunden eröffnet. In Kürze werden Depot, Mango und weitere folgen. Vermieter sind die Projektentwickler CENTRUM und B&L-Gruppe, die den Kö-Bogen II gemeinsam entwickeln.

Der Kö-Bogen II schafft mit der spektakulären Architektur des Düsseldorfer Büros Ingenhoven Architects auf dem 1,4 Hektar großen Areal rund 30.500 qm Mietfläche für EZH, Büro und Gastronomie.