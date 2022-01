Alfons & alfreda vermietet 8.000 Quadratmeter im Projekt TESTA am Airport BER

Berlin: Alfons & alfreda hat im Projekt TESTA in Schönefeld das erste Gebäude vollständig vermietet. Die tristar Hotelgruppe wird ab 2024 mit einem Hotel der Marke Hampton by Hilton mit circa 200 Zimmern in das Neubauquartier einziehen. Die Laufzeit des Mietvertrags beträgt 25 Jahre mit der Option auf Verlängerung.

Das Ensemble TESTA besteht aus vier Gebäuden mit einer Gesamtmietfläche von circa 45.700 qm und bildet ein hochwertiges Quartier, das mit einem durch Gastronomie-Angebote und Grünflächen einladenden Innenhof abgerundet wird. Neben dem Hotel sind 35.000 qm für Büro sowie 3.700 qm Quadratmeter für Gastronomie, Einzelhandel und Fitness vorgesehen.

Bauherr des Vorhabens ist die Alfons & alfreda in einem Joint Venture mit der aam2core Holding AG und einem Investmentkonsortium um die Family Offices Fontas und Mogk.