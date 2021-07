ALÌTUS Capital Partners gewinnen SBK Siemens-Betriebskrankenkasse als Mieter

Erlangen: Design Offices ist in Zusammenarbeit mit ALÌTUS Capital Partners die Vermietung von rund 2.800 qm Bürofläche an die SBK gelungen. ALÌTUS Capital Partners hat sein Headquarter in dem Gebäude in der Koldestraße 16 zusätzlich von rund 400 qm auf 700 qm vergrößert.

Design Offices hatte in der Erlanger Gewerbeimmobilie einen langfristigen Mietvertrag über 2.800 qm nebst Nebenflächen abgeschlossen. Insgesamt gehören 72 Stellplätze zum Objekt. Die fünfgeschossige Büroimmobilie befindet sich in direkter Nachbarschaft zum neuen Siemens-Campus und umfasst eine Gesamtmietfläche von 4.300 qm.

BNP Paribas war vermittelnd tätig. ALÌTUS Capital Partners wurde rechtlich von Advo Real beraten.