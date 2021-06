Allianz erwirbt erstes PRS-Portfolio in Spanien

Madrid/Barcelona : Die Allianz Real Estate hat im Auftrag mehrerer Unternehmen der Allianz Gruppe in einer Off-Market Transaktion ihr erstes Private-Rented-Sector-Portfolio in Spanien erworben. Die Assets wurden durch den Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an dem Joint-Venture-Vehikel Elix Vintage über ein Übernahmeangebot erworben. Die Akquisition umfasst 421 erstklassige Wohneinheiten verteilt auf 21 Objekte in zentralen Lagen in Madrid (63%) und Barcelona. Das Portfolio, das insgesamt ca. 41.000 qm Wohnfläche umfasst, wird weiterhin von ELIX verwaltet.