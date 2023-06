Allianz Technology mietet im „Nivy Tower“ in Bratislava

Bratislava: HB Reavis hat rd. 1.000 qm Bürofläche an Allianz Technology in seinem Projekt „Nivy Tower“ vermietet. Der 2019 fertiggestellte „Nivy Tower“ befindet sich in erstklassiger Lage im Geschäftszentrum von Bratislava und bietet rund 32.000 qm Gesamtmietfläche, die an Marken wie Danone, GoHealth, XTB, Resco, Kühne+Nagel und die Abteilung Global Workplace Solutions von CBRE vermietet sind. „Nivy Tower“ ist Teil der rund 145.000 qm großen „Nivy Zone“, die vollständig von HB Reavis entwickelt wurde.