Ludwigshafen: Die Alpha Real Estate Group erwirbt acht Mehrfamilienhäuser mit 65 Einheiten. Die Gebäude umfassen insgesamt rund 4.600 qm Wohnfläche und liegen in der Wredestraße 47, in der Otto-Stabel-Straße 17-21 sowie in der Schützenstraße 1 und 7-11. Zum akquirierten Bestand gehören zusätzlich 26 Tiefgaragenplätze für Pkw. Der Asset Deal wurde von der Huther Immobilien GmbH vermittelt.