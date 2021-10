Alte Zechenareale werden attraktive Wohnquartiere

Castrop-Rauxel/Gelsenkirchen: Die RAG Montan Immobilien verkauft rd. 100 Wohneinheiten auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Erin (Schacht 5) in Castrop-Rauxel an einen Bauträger und weitere 20 an private Hausbauer. Auf dem aufwändig sanierten Areal der Kokerei Hassel im Gelsenkirchener Norden veräußert sie einen Großteil der Grundstücke für weitere rund 100 Wohneinheiten an einen regionalen Bauträger. Insgesamt erzielte die RAG Montan mit diesen Verkäufen einen Umsatz von rund 20 Mio. Euro. Neben der Entwicklung der Wohnquartiere in Castrop-Rauxel und Gelsenkirchen- Hassel kündigt das Unternehmen an, in den kommenden Jahren weitere Wohnbauprojekte mit insgesamt mehr als 50 Hektar Fläche auf verschiedenen Bergbauarealen im Ruhrgebiet und im Saarland zu realisieren.