Düsseldorf: Die Alter Solutions Deutschland GmbH wird ihren Düsseldorfer Unternehmenssitz verlegen und hat in unmittelbarer Nachbarschaft in der Klaus-Bungert-Straße 6a in der Airport City gut 500 qm Bürofläche angemietet und wird diese im September 2022 beziehen. BNP Paribas Real Estate war vermittelnd tätig. Verwaltet wird die Immobilie von der Quest Funds GmbH, die von Cushman & Wakefield beraten wurde.