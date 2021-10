AM Alpha erwirbt im Auftrag der WE-Holding Büroimmobilie in Convet Garden

London : Das Family Office AM alpha hat den Erwerb der als hClub bekannten Büroimmobilie 24, Endell Street im Auftrag der WE Holding abgeschlossen. Das Gebäude liegt in Covent Garden. In den beiden Untergeschossen befindet sich ein Fernseh- und Musikaufnahmestudio. Während das Studio bestehen bleiben soll, ist vorgesehen, den ehemaligen Private Member Club in Grade A Büroflächen umzuwandeln, welche künftig als neues UK-Headquarter des globalen Investment Managers PATRIZIA dienen werden. In der Ankaufsprüfung wurde AM alpha von CMS, Grant Thornton und Paragon unterstützt.