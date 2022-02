AM Alpha erwirbt Immobilie in Singapur

Singapur: AM alpha hat den Kauf von 112 Robinson Road in Singapur abgeschlossen. Das mit Green Mark Platinum zertifizierte Bürogebäude befindet sich im Teilmarkt Shenton Way/Tanjong Pagar in Singapurs Central Business District (CBD).

Für das neu erworbene Objekt hat AM alpha umfassende Konzepte entwickelt, um den Gebäudestandard deutlich zu erhöhen. Die Strategie sieht die Schaffung eines hoch attraktiven Boutique-Büros mit zweckmäßigen Flächen für kleine und mittelgroße Mieter vor,

AM alpha wurde von Dentons Rodyk, Greengate Advisors und KPMG beraten. Der Verkäufer wurde von QED Law Corporation und Cushman & Wakefield vertreten.