Dublin: Das Family Office AM alpha hat mit dem Kauf des Nutgrove Retail Park in Rathfarnham eine weitere Transaktion in Irland abgeschlossen. Die vollvermietete Immobilie verfügt über eine Mietfläche von ca. 18.400 qm, davon rund 15.600 qm Einzelhandelsflächen und ca. 2.800 qm Büro- und Praxisflächen, die als HSE Public Care Center genutzt werden. AM alpha wurde bei der Akquisition von den Kanzleien A&L Goodbody und Luther, TWM, EY und Malcolm Hollis unterstützt.