AM alpha erwirbt selten gehandelte „mixed-used“ Immobilie in der „City of London“

London: AM alpha erwirbt eine gemischt genutzte Gewerbeimmobilie mit Büro-, Einzelhandels- und Gastronomieflächen. Die Gewerbeimmobilie befindet sich in der parallel zu Moorgate verlaufenden Coleman Street. AM alpha handelte im Auftrag mehrerer Investoren, die von einem Pensionsfondsmanager aus Hamburg betreut werden. Verkäufer ist der Vermögensverwalter Abrdn plc. Das Gebäude umfasst eine Nutzfläche von etwa 2.500 qm und ist vollvermietet an insgesamt zehn Mieter (5 Büro-, 4 Einzelhandels- und 1 Gastronomiemieter).

AM alpha wurde von Cushman & Wakefield und der Anwaltskanzlei Eversheds Sutherland beraten, Abrdn von Squarebrook und CMS.