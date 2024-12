Lissabon: AM ALPHA hat ihr in Barreiro, im südlichen Teil der Metropolregion Lissabon, gelegenes Fachmarktzentrum an Redevco verkauft.

Das Fachmarktzentrum umfasst über 35.000 qm vermietbare Fläche und bietet einen vielfältigen Mietermix, ergänzt durch einen florierenden Gastronomiebereich.

Bei der Transaktion wurde AM ALPHA von RPE und JLL beraten; die juristische Betreuung übernahm PLMJ. Multi Corporation war seit der Übernahme von BPlanet durch AM ALPHA als Property und Center Manager tätig.