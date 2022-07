Ampega Asset Management erwirbt FORUM in Berlin

Berlin: Das durch die Pecan Development im Auftrag der Aermont Capital entwickelte „FORUM“ wurde als letztes Gebäude des Büro- und Gewerbeensembles IM WIRTSCHAFTSWUNDER fertiggestellt.

Nachdem die ebenfalls zu dem 33.000 qm großen Ensemble gehörenden Gebäude „ZENTRALE“ und „KONTOR“ an Sony Music und KWS Saat vermietet und schließlich veräußert wurden, wurde nun ebenfalls nach Fertigstellung ein Kaufvertrag für das FORUM abgeschlossen. Käufer ist die Ampega Asset Management. Das an der Ecke Potsdamer Straße / Bülowstraße auf dem ehemaligen Commerzbank-Areal gelegene FORUM umfasst ca. 15.800 qm Büro- und Einzelhandelsfläche. Die Büroflächen sind langfristig an das Pharma-Unternehmen Takeda und den Technologie-Anbieter Grover vermietet, im Erdgeschoss haben Edeka und Rossmann eröffnet. Erst vor kurzem wurde ein weiterer Mietvertrag mit dem Berliner Traditionshaus Einstein Kaffee abgeschlossen, sodass fast alle Flächen vermietet sind.

Der Verkaufsprozess wurde durch BNP und Savills arrangiert, anwaltlich berieten Greenberg Traurig die Verkäufer- und Görg die Käuferseite. Darüber hinaus wurde die Ampega durch CBRE, TheGreenBlu, Deloitte sowie BSP beraten.