Angermann vermittelt Grundstückstransaktion auf dem schwedischen Immobilienmarkt

Stockholm: Angermann Schweden hat Kilenkrysset bei der größten Grundstückstransaktion, die jemals auf dem schwedischen Immobilienmarkt getätigt wurde, beraten. Die gesamte Grundstücksfläche umfasst ca.1,2 Mio. qm. Der Kaufpreis beträgt ca. 3,1 Mrd. SEK (ca. 300 Mio. Euro). Die Grundstücke befinden sich in Nykvarn, Enköping, Rosersberg, Strängnäs in der westlich von Stockholm gelegenen Region Mälardalen sowie in Staffanstorp östlich von Malmö. Käufer ist Panattoni. Die erworbenen Grundstücke verfügen über Nutzungsgenehmigungen zur Entwicklung von ca. 666.000 qm Mietfläche. Die Gesamtinvestition summiert sich auf mehr als 10 Mrd. SEK (ca. 1,0 Mrd. Euro).