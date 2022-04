ANGULARIS vermietet langfristig Büro- und Laborflächen in München-Perlach

München: Der Investment- und Assetmanager ANGULARIS hat an ein Forschungsunternehmen im Bereich Brennstoffzellentechnik langfristig insgesamt 4.200 qm Büro- und Laborflächen in der Bayerwaldstraße 3-5 vermietet. Die Flächen teilen sich auf in 1.700 qm Büro-, Entwicklungs- und Laborflächen sowie 2.500 qm Bestandsflächen.

Die Immobilie, die insgesamt 6.700 qm Mietfläche bietet, wurde im Sommer 2020 erworben und verfügt über einen krisensicheren Nutzermix mit einer Schule, einem Kindergarten und dem Forschungsunternehmen mit einem hohen WALT von über 10 Jahren. Bei der Anmietung war Taylor Wessing für ANGULARIS rechtlich beratend tätig.