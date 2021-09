Siegen: Anteon Immobilien hat im Auftrag eines luxemburgischen Fonds das Deutsche Post-Areal am Hauptbahnhof an ein lokales privates Family Office verkauft. Das Deutsche Post-Areal befindet sich an der Hindenburgstraße 9/Heeserstraße 5. Es verfügt über eine Grundstücksfläche von rund 11.250 qm, 189 Stellplätze sowie eine Gesamtmietfläche von ca. 9.500 qm, die aktuell zu knapp 80% an die Deutsche Post, die Postbank und das Comcave College vermietet sind.