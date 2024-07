Dortmund: Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG verlegt ihren Standort in Dortmund und zieht an den Phoenix-See. Das Unternehmen mietet langfristig 1.250 qm Bürofläche im Objekt „Am Kai 2-6“. Die Immobilie wurde 2019 fertiggestellt und dient als Dortmunder Sitz der KPS AG, welche die Flächen an die apoBank untervermietet hat.