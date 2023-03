AOC vermietet über 3.000 Quadratmeter an EIGENSONNE

Berlin: Die EIGENSONNE GmbH mietet im Bürohaus „UHLAND 187“ in der City West circa 3.120 qm Fläche. Das Tochterunternehmen der EWE wird im Spätsommer 2023 die Räume beziehen und schloss einen Mietvertrag über fünf Jahre ab. Vermieter ist AOC | Die Stadtentwickler GmbH. Begleitet wurde die Vermietung von Knight Frank.

AOC hat den von ihm entwickelten und auch realisierten siebengeschossigen Büroneubau in unmittelbarer Nähe zum Kurfürstendamm im dritten Quartal 2021 fertiggestellt und an den Münchner Real Asset- und Investment Manager Wealthcap übergeben. Das Gebäude bietet insgesamt 4.270 qm an modernen Flächen mit hochwertiger Ausstattung und bildet als Kopfbau den Abschluss einer Blockrandbebauung zwischen Kantstraße und Ku’damm.