Bad Homburg : Die apollo real estate management GmbH hat rund 7.000 qm im ehemaligen Hewlett-Packard-Campus, Am Grünen Weg 1 in Bad Homburg v. d. Höhe an den Hochtaunuskreis vermietet. Die Flächen werden als Impfstoffzentrum für den Landkreis genutzt. apollo real estate management ist mit dem Asset Management der Flächen im Eigentum der HP-Campus Verwaltungs-GmbH beauftragt.