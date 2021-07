AQUILA CAPITAL und SAMSUNG SRA ASSET MANAGEMENT verkaufen Logistikimmobilie in Worms

Worms: Aquila Capital und Samsung SRA Asset Management haben eine vollständig an die Robert Bosch GmbH vermietete Logistikimmobilie mit 80.000 qm Mietfläche in der Mittelrheinstraße 1 an BentallGreenOak verkauft. CBRE war beratend und vermittelnd für Aquila Capital tätig. Bosch nutzt die Immobilie als zentrales Verteillager für ganz Europa

Die Mietfläche setzt sich aus 77.000 qm Lagerfläche und 3.000 qm Büro- und Sozialfläche zusammen. Darüber hinaus besteht eine Erweiterungsmöglichkeit um weitere 10.000 qm Mietfläche. Auf dem Gelände befinden sich zudem 340 Pkw-Stellplätze sowie 13 Lkw-Stellplätze. Zudem existiert eine Gleisanbindung.