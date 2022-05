Gera: Die ARCADIA Investment Group hat der Drogeriemarktkette Rossmann eine neue Mietfläche mit 992 qm in der „Otto Dix Passage“ vermietet, von denen rund 760 qm als Verkaufsfläche fungieren. Die Dirk Rossmann GmbH war bereits Bestandsmieter in der Projektentwicklung. Rossmann schloss mit ARCADIA einen Mietvertrag über eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Wiedereröffnung der Drogeriefiliale in der „Otto Dix Passage“ ist nach Fertigstellung des Innenausbaus für den 30. Mai 2022 geplant.