Gera : Die ARCADIA Investment Group hat die rund 8.300 qm große Büromietfläche im Mixed-Use-Gebäude „Otto Dix Passage“ in der Innenstadt an den neuen Ankermieter DMS Daten Management Service GmbH übergeben. Die insgesamt rund 380 Mitarbeiter haben ihre neuen Büros in der innerstädtischen Geschäftspassage am Museumsplatz 2 bereits bezogen.