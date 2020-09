ARCADIA vermietet rund 8.300 Quadratmeter in „Otto Dix Passage“ Gera an DMS Daten Management Service GmbH

Gera: Die ARCADIA Investment Group hat circa 8.275 qm Mietfläche in der neu konzipierten Geschäftspassage „Otto Dix Passage“ an die DMS Daten Management Service GmbH vermietet. Mit Abschluss des 15-jährigen Mietvertrages verlegt und erweitert die DMS ihren bisherigen Firmenhauptsitz von der Reichsstraße 5 in die „Otto Dix Passage“ am Museumsplatz 2. Die Fertigstellung der Umbaumaßnahmen ist für das letzte Quartal 2021 geplant. Vorgesehen ist ein Mix aus modernen Büro- und Behördenflächen, aus Sport und Gastronomie sowie Einzelhandel.