Ardian Real Estate veräußert Münchner Bürokomplex „GUSTAV“

München: Ardian Real Estate hat die Veräußerung des Bürokomplexes „GUSTAV“ im aufstrebenden Stadtteil Neuperlach an das Immobilienunternehmen Coros abgeschlossen. Das sehr gut angebundene Objekt verfügt über rund 16.000 qm moderne und flexibel teilbare Mietfläche sowie 226 Parkplätze. Während der Haltedauer konnte das Team von Ardian zusätzliche Flächen an den bonitätsstarken Hauptmieter BSH Hausgeräte vermieten und die Bundesagentur für Arbeit als neue Mieterin für das Objekt gewinnen. Der Vermietungsstand konnte so auf rund 93% gesteigert werden.

Bei der Transaktion waren verkäuferseitig BNP Paribas Real Estate, Herbert Smith Freehills, taxess und x.Project AG beratend tätig.