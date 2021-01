Aroundtown erreicht Vollvermietung für das 23.000 Quadratmeter Bürohaus am Taunus „BAT“ in Eschborn

Eschborn : Aroundtown erreicht durch zielgerichtetes Asset Management erfolgreich die Vollvermietung für das Bürohaus am Taunus „BAT“ in der Ludwig-Erhard-Straße. Seit Übernahme des Objektes in 2017 wurde das Objekt mit den letzten beiden Vermietungen an Unternehmen aus dem IT- sowie dem Automobil-Sektor mit zusammen rund 3.300 qm und durch Vertragsverlängerungen eines namhaften Unternehmens im medizinischen Bereich und einer renommierten Bank mit insgesamt ca. 9.700 qm langfristig gut aufgestellt. Das zum Gewerbeportfolio der Aroundtown gehörende Bürogebäude besteht aus zwei fünfgeschossigen modern gestalteten Gebäudekomplexen mit knapp 23.000 qm Bürofläche.