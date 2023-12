Art-Invest Real Estate entwickelt ein NIO HOUSE für den Elektroauto-Pionier NIO in Hamburg

Hamburg: Art-Invest Real Estate konnte das internationale Unternehmen NIO langfristig für die Großen Bleichen 5 in der Innenstadt gewinnen. Die Eröffnung des NIO House wird im Laufe des dritten Quartals 2024 stattfinden. Der Standort Große Bleichen 5 gehört zum fünfteiligen Gebäude-Ensemble Alsterfoyer, das in den letzten Jahren von Art-Invest Real Estate erneuert wurde und 2023 mit dem Immobilienmanager Award in der Kategorie „Projektentwicklung Bestand“ ausgezeichnet wurde.

Der 2014 in Shanghai gegründete Pionier NIO bietet in Deutschland seit Ende 2022 Elektrofahrzeuge im Premium-Segment an.

Auf rund 1.800 qm entsteht im Erdgeschoss und 1. Stock des Gebäudes das sogenannte NIO House, ein offener, inspirierender Ort, der Café, verschiedene (Meeting-)Räume und Showroom verbindet.