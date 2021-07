Art-Invest Real Estate erwirbt Büro- und Geschäftshaus am Friesenplatz in Köln

Köln: Art-Invest Real Estate hat das Büro- und Geschäftshaus Friesenplatz 1 für einen seiner regulierten Investmentfonds erworben. Die Verkäuferin ist die Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltung, die das Gebäude seit nunmehr über 20 Jahren für einen ihrer Fonds im Bestand hielt.

Das Büro- und Geschäftshaus befindet sich in zentraler Lage direkt am Kölner Ring. Das Objekt verfügt über eine diversifizierte Mieter- und Nutzungsstruktur auf ca. 5.400 qm Mietfläche mit Einzelhandels- und Büroflächen auf sechs Ebenen sowie Wohnungen im Dachgeschoss. Zusätzlich stehen 76 Stellplätze in der 2-geschossigen Tiefgarage zur Verfügung.

Art-Invest Real Estate wurde von CMS Hasche Sigle und TA Europe beraten.