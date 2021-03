Wiesbaden: Art-Invest Real Estate tätigt mit dem Erwerb eines Büroobjekts im Abraham-Lincoln-Park das erste Büroinvestment in Wiesbaden. Das Objekt verfügt über eine Mietfläche von rund 27.000 qm und ist größtenteils an die R+V Versicherung vermietet. Erworben wurde das im Jahr 2002 errichtete Büroobjekt für eine von Art-Invest Real Estate verwaltete Investment-KG. Art-Invest Real Estate wurde bei der Transaktion von McDermott Will & Emery, REC Partners sowie Eastdil Secured beraten.