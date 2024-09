Art-Invest Real Estate erwirbt Living Office in Düsseldorf-Derendorf

Düsseldorf: Art-Invest Real Estate erwirbt die Gewerbeimmobilie Living Office von einem Spezialfonds von Schroders Capital. Die Übergabe der Liegenschaft erfolgte am 31.08.2024. Das Gebäude befindet sich an der Ecke Rather Straße 110a und Derendorfer Allee 33 im Stadtteil Derendorf und verfügt über 20.000 qm Mietfläche sowie eine zweigeschossige Tiefgarage mit knapp 380 Parkplätzen.

Das Living Office besteht aus zwei Gebäudeteilen. Ein Teil der Gebäude wurde bereits 1916 erbaut, 2004 umfangreich saniert und modernisiert; der zweite Gebäudeteil wurde als Erweiterung im Jahr 2009 ergänzt.

Art-Invest Real Estate wurde bei der Transaktion rechtlich von der Noerr Partnerschaftsgesellschaft und technisch von WITTE Projektmanagement beraten. Für Schroders Capital war GSK Stockmann als Rechtsberatung tätig und als Makler agierte BNP Paribas Real Estate.