Art-Invest Real Estate gewinnt CONET als neuen Mieter für den Neuen Kanzlerplatz

Bonn: Mit dem IT-Unternehmen CONET konnte Art-Invest Real Estate zum Ende des Jahres noch einen weiteren Ankermieter für das Hochhaus am Neuen Kanzlerplatz gewinnen, das kürzlich seine finale Höhe von 101,5 Metern erreicht hat. Nach der Fertigstellung im Herbst 2022 werden dort rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von CONET tätig sein und damit 7.500 qm Büroflächen in der Landmarke beziehen.

An die bereits bestehenden langfristigen Mietverträge mit der Postbank, Design Offices, Food Affairs und JUHN Partner schließt sich mit CONET eines der größten und leistungsstärksten mittelständischen IT-Häuser Deutschlands an, das am Neuen Kanzlerplatz seine drei bisherigen Standorte in Hennef und Niederkassel zusammenzieht.

Union Investment hat das projektierte Büroquartier 2018 im Rahmen eines Forward Fundings erworben. Das Hochhaus zählt zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland.