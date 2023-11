Art-Invest Real Estate gewinnt drei neue Premium-Mieter für den Alten Wall in Hamburg

Hamburg: Art-Invest Real Estate gewinnt drei neue Mieter langfristig am Alten Wall. Die Marke Isabella Glutenfreie Pâtisserie eröffnet auf 364 qm Fläche am Alten Wall 12. Das Paradox Museum wird sein Konzept im Laufe des ersten Halbjahres 2024 am Alten Wall 20-22 auf 1.282 qm realisieren. Als weitere Mietpartei wurde ein Unternehmen unter renommierter Leitung aus der Musik-Branche für ca. 600 qm gewonnen. Die Eröffnung eines Jazz-Clubs auf der Fleet-Seite vom Alten Wall 20-22 ist im Laufe des Jahres 2024 geplant.