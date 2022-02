Atalanta Gruppe erwirbt weiteres Industriegrundstück in Mannheim

Mannheim: Die Atalanta Gruppe hat ein rund 9.000 qm großes Industriegrundstück in der Rhenaniastraße 46-50 erworben. NAI apollo war mit der Vermarktung des Grundstücks exklusiv beauftragt worden.

Mit dem bereits im letzten Jahr erworbenen Grundstück in der Rhenaniastraße 40-42 und 52 verfügt die Atalanta Gruppe somit über ca. 50.000 qm zusammenhängende Industrieflächen in attraktiver Lage in Mannheim-Neckarau. Geplant ist die Entwicklung von multifunktionalen Gewerbeflächen mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten und Logistikflächen. Mit der Vermarktung der Projektentwicklung wurde NAI apollo nun ebenfalls exklusiv beauftragt.