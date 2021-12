Atelier Damböck sichert Unternehmenszukunft

München: In einer von Realogis durchgeführten Sale-and-Lease-Back Transaktion hat die Atelier Damböck Unternehmensgruppe ihren Firmensitz in Neufinsing bei München veräußert und sich mit einem Mietvertrag die weitere Nutzung des stadtnahen Light Industrial Parks gesichert. Mit der umfangreichen Bieterrunde für das Light Industrial Areal mit den Adressen Oskar-von-Miller-Ring 1+3 und Am Isarkanal 10 war Realogis exklusiv vom Verkäufer mandatiert.

Bei den beiden drittverwendungsfähig konzipierten Objekten handelt es sich um eine 2002 vom Bauunternehmen Markgraf errichtete Bestandsimmobilie mit der Adresse Oskar-von-Miller-Ring 1 mit insgesamt 9.270 qm Nutzfläche. Der 2019 durch das Bauunternehmen HasnBau fertiggestellte Neubau im Oskar-von-Miller-Ring 3 umfasst 2.780 qm Gesamtfläche. Beide Immobilien befinden sich in einem sehr gepflegten Zustand.

Neuer Eigentümer des Light Industrial Parks ist ein internationaler institutioneller Investor.