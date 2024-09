Bremen: Die Robert C. Spies Industrial Real Estate GmbH & Co. KG hat eine Lager- und Produktionsfläche mit rund 1.000 qm sowie rund 315 qm Bürofläche an die dänische Tochtergesellschaft ATLAS MARIDAN ApS des deutschen Unternehmens ATLAS ELEKTRONIK GmbH am Bremer Kreuz, im Heerenholz 17, vermittelt. Das langfristige Mietverhältnis begann zum 01. Juni 2024. Vermieter und Eigentümer ist ein privater Eigentümer.