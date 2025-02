Aurelis baut EXA-Bürogebäude für BImA

Bremen: Die Aurelis Real Estate hat mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben einen langfristigen Mietvertrag über 7.100 qm am Handelsmuseum 3-5 abgeschlossen. Dafür wird Aurelis ab Q1 2026 das siebengeschossige Büro- und Verwaltungsgebäude EXA errichten. Die Baugenehmigung wurde bereits erteilt, die Fertigstellung ist für Anfang 2028 geplant.

Das EXA-Bürogebäude entsteht in direkter Nachbarschaft zum Bremer Hauptbahnhof und schließt mit einem eingeschossigen Verbindungsbau an das denkmalgeschützte Ämtergebäude an, das ebenfalls zum Bestand der Aurelis gehört. Der Neubau ist für eine flexible Nutzung konzipiert. So kann jedes Geschoss eine eigenständige Nutzungseinheit von in der Regel 1.000 qm (BGF) bilden. Dabei ist die Nutzung als Zellenbüro, Kombibüro oder Großraumbüro in sechs Vollgeschossen und einem Dachgeschoss möglich. Architektonisch orientiert sich das Gebäude mit hellroter Klinkerfassade und zwei seitlichen Türmen an den Nachbargebäuden.

Im Sockelgeschoss befindet sich eine Garage mit Fahrrad- und Pkw-Stellplätzen, die teilweise mit E-Ladestation ausgestattet sind. Im ersten Obergeschoss und auf dem Dach entstehen Terrassen mit angrenzenden Grünflächen und Hochbeeten.

Die Dachterrasse im sechsten Obergeschoss bietet darüber hinaus Flächen für eine Photovoltaikanlage und für zwei Luftwärmepumpeneinheiten innerhalb der offenen Dachkonstruktionen der beiden Türme. Des Weiteren werden eine flächendeckende Fußbodenheizung, eine mechanische Lüftungsanlage sowie LED-Leuchten mit Präsenzmeldern installiert.