Aurelis gewinnt Luft- und Raumfahrt-Unternehmen als Mieter für Triebwerk München

München: Die mehr als 115 Jahre alte und denkmalgeschützte Werkhalle 3 im Triebwerk München wird von der Mynaric AG als Ersatz für den aktuellen Firmensitz angemietet. Das High-Tech-Unternehmen und die Eigentümerin Aurelis Real Estate unterzeichneten einen langfristigen Mietvertrag. Er umfasst die Nutzung von rund 11.000 qm Mietfläche im Innenbereich, einen Innenhof mit mehr als 2.600 qm sowie 100 Stellplätze im Außenbereich.

Das Gebäude wird zu einem modernen Campus entwickelt, der in der finalen Ausbaustufe Platz für bis zu 400 Beschäftigte bieten wird. Der Umzug der Mynaric AG vom aktuellen Standort in Gilching nach München-Neuaubing ist für 2023 vorgesehen.

Die knapp einen Hektar große Werkhalle 3, in der die Königlich Bayerische Staatsbahn einstmals ihre Züge und Waggons reparierte, wurde von Aurelis in den vergangenen Jahren in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege saniert. Die bestehende Grundfläche der Hallen wird nun durch den Einbau von Galerien um knapp 2.000 qm erweitert. Der Umbau erfolgte nach den Plänen des Münchner Architekturbüros Fischer + Steiger u. Partner.