Aurelis Real Estate verkauft den letzten noch verfügbaren Bauteil Karl in der Marienzeile an Wealthcap

Nürnberg: Die Aurelis Real Estate verkauft den vierten und letzten noch verfügbaren Bauteil Karl in der Nürnberger Marienzeile an Wealthcap. Die freistehende Immobilie bietet eine Gesamtmietfläche von 7.840 qm, verteilt auf fünf Obergeschosse, ein Untergeschoss und mehrere Terrassen. Der Neubau ist langfristig an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vermietet. Sie schloss im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, das die Räumlichkeiten künftig nutzen wird, einen Mietvertrag ab. Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes sind für Mitte 2023 vorgesehen.

Der Ankauf ist das zweite Investment von Wealthcap in der Nürnberger Marienzeile. Im Vorjahr hatte die Kapitalverwaltungsgesellschaft bereits das benachbarte Bürogebäude Ludwig erworben, das ebenfalls langfristig von der Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge genutzt wird. Die beiden Objekte Wilhelm und Maximilian wurden Anfang 2020 von Savills Investment Management erworben.