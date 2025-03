Aurelis Real Estate verkauft zwei bebaute Grundstücke mit 27.400 qm Gewerbefläche in Weil der Stadt und Rösrath

Weil der Stadt/ Rösrath: Die Aurelis Real Estate verkauft je ein bebautes Grundstück in Weil der Stadt und in Rösrath mit einer Gesamtfläche von 48.800 qm Fläche an einen institutionellen Investor.

Das 19.800 qm große Grundstück in Weil der Stadt ist mit einer 15.600 qm großen, vollvermieteten Halle bebaut. Mieter ist ein Logistikunternehmen. Weil der Stadt gehört zum Landkreis Böblingen und damit zur Metropolregion Stuttgart, dem wirtschaftlichen Zentrum Baden-Württembergs.

Das Verkaufsobjekt in Rösrath verfügt über eine 11.800 qm große Halle inklusive 1.000 qm Büro- und Sozialfläche. Das 29.000 qm große Grundstück liegt im Westen von Rösrath in einem Gewerbegebiet direkt an der A3. Köln ist rund 20 km entfernt.

Bowery Europe agierte im Ankauf im Auftrag des Käufers.