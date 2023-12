Aurelis verkauft 4.700 qm großes Wohnbaufeld in Nürnberg-Lichtenreuth

Nürnberg: Die Aurelis Real Estate veräußert ein rd. 4.700 qm großes Wohnbaufeld in Nürnberg-Lichtenreuth an einen Nürnberger Projektentwickler. Das Areal liegt im nord-westlichen Teil des Moduls 1 und grenzt direkt an den künftigen Stadtteilpark. Der Bebauungsplan sieht hier die Realisierung von rund 110 Wohnungen im Geschosswohnungsbau vor. Aktuell sind damit 13 von 21 Baufeldern in Lichtenreuth verkauft.

Nürnberg-Lichtenreuth entsteht nach den Plänen des renommierten Rotterdamer Stadtplanungsbüros West 8. Der preisgekrönte Entwurf sieht die Schaffung von insgesamt rund 2.500 Wohnungen sowie Platz für Nahversorgung, Büros, Gewerbe und soziale Einrichtungen vor. Ausgedehnte Grün- und Freiflächen sind ein weiteres Kennzeichen der Planung. Auf dem insgesamt rund 100 Hektar umfassenden Planungsgebiet entstehen unter anderem ein 10,5 Hektar großer Stadtteilpark sowie ein acht Hektar großes naturbelassenes Areal, das ausschließlich dem ökologischen Ausgleich und Artenschutz dient.