Hannover: Aurelis verkauft die 2020 errichtete, rd. 2.800 qm große Immobilie in der Getrud-Knebusch-Str. an einen privaten Investor. Langfristiger Mieter des Objekts ist die Hermann Albert Bumke GmbH & Co. KG, die hier ihre Unternehmenszentrale hat. Aptum vermittelte.