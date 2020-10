München: Aventin Real Estate hat von einem privaten Eigentümer ein rund 4.200 qm großes Entwicklungsgrundstück in prominenter Lage erworben. Um den sich hieraus ergebenden Bedarf nach modernen Büro- und Forschungsflächen abzubilden, sollen auf dem Entwicklungsgrundstück noch in 2021 die Baumaßnahmen für einen sechsgeschossigen Neubau mit knapp 9.000 qm Geschossfläche beginnen. Erste Flächen sollen bereits Mitte 2023 an die zukünftigen Nutzer übergeben werden.