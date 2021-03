AVENTOS akquiriert Produktionsimmobilie mit rund 53.000 Quadratmeter Fläche am Flugplatz Frankfurt-Egelsbach

Engelsbach : AVENTOS hat in der Rhein-Main-Region südlich von Frankfurt eine Produktionsimmobilie mit einer Fläche von ca. 52.671 qm erworben. Das Objekt am Flugplatz 1 bietet 20.363 qm vermietbare Fläche und mehr als 100 Stellplätze. Das Areal ist unmittelbar an der Start- und Landebahn des Flugplatzes gelegen und wird aktuell zur Wartung, Produktion und Lagerung von Flugzeugteilen genutzt. Mieter ist ein traditionsreiches Luft- und Raumfahrtunternehmen. AVENTOS plant Teile der Liegenschaft zu modernisieren sowie das Grundstück mit bis zu 20.000 qm flexibler Fläche nachzuverdichten, um einen modernen Gewerbepark für Forschung, Entwicklung sowie Produktion zu schaffen.