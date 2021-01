AXA IM Alts und Sirius Real Estate bauen ihr Joint Venture aus: Titanium kauft für etwa 80 Millionen Euro deutschen Gewerbepark

Augsburg : Titanium, ein Joint Venture von AXA IM Alts und Sirius Real Estate, hat den Kauf des SIGMA Technoparks für etwa 80 Mio. Euro notariell beurkundet. Bisheriger Eigentümer war die Corestate Group. Durch den Kauf erzielt das Titanium-Portfolio Erträge in Höhe von 6,0% EPRA-Nettoanfangsrendite und wird mit etwa 317 Mio. Euro dann nahezu doppelt so groß sein wie bei seiner Auflage im August 2019 (168 Millionen). Der Kauf erfolgte im Namen von Kunden über die Immobilienplattform von AXA IM Alts. Der Kauf muss der deutschen Wettbewerbsbehörde zur Genehmigung unterbreitet werden. Der Sigma Technopark wird in Zukunft Sirius Gewerbepark heißen. Als multi-tenant Business Park umfasst er eine Fläche von 113.000 qm. Zurzeit ist das Objekt zu 90% an 74 Mieter vermietet.