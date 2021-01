b2 Immobilien Invest GmbH – Erwerb Netto Lebensmittelmarkt in Nordhessen

Esslingen: Eine voll vermietete Einzelhandelsimmobilie hat sich die b2 Immobilien Invest GmbH in Nordhessen gesichert. Seit Mitte Dezember 2020 zählt der Investor das potenzialträchtige Objekt in etablierter Handelslage in einer hessischen Kleinstadt im Landkreis Kassel zu seinem wachsenden Immobilienbestand. Das eingeschossige Bestandsobjekt aus dem Jahr 2009 besticht mit 73 Stellplätzen auf einem gut 4.000 qm großen Areal. Das Objekt liegt innerorts und grenzt unmittelbar an zwei Schulen, einen Kindergarten, ein Seniorenzentrum und ein Wohngebiet an.