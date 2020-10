Mailand : Barings erwarb im Rahmen einer Value-Add-Investmentstrategie per „Off-Market“-Transaktion ein Grundstück im Bicocca-Viertel für eine Büroprojektentwicklung. Für das Grundstück besteht Baurecht für die Entwicklung eines erstklassigen Bürogebäudes mit ca. 5.000 qm Mietfläche auf fünf Etagen und einer zweigeschossigen Tiefgarage mit 50 Stellplätzen. Barings strebt nach der für Anfang 2022 erwarteten Fertigstellung eine LEED-Zertifizierung in Gold an.