Barings erwirbt Kühllogistikimmobilie bei Berlin

Berlin: Barings hat vor den Toren Berlins im Brandenburger Altlandsberg ein Kühllogistikzentrum für den Value-Add-Immobilienfonds BREEVA II erworben. Verkäufer ist der BEOS Corporate Real Estate Fund Germany IV.

Der Gebäudekomplex befindet sich in der Seeberger Straße 10 und unterteilt sich in fünf beidseitig andienbare Gebäudeteile mit einer Gesamtmietfläche von ca. 68.000 qm. Zudem verfügt die Liegenschaft über 445 Pkw- und 43 Lkw-Stellplätze auf dem 178.000 qm großen Grundstück. Das Gebäude ist vollständig an den Handelslogistikspezialisten Metro Logistics vermietet.

Colliers International hat den Transaktionsprozess für den Verkäufer begleitet. Barings wurde von JLL, CMS, Arcadis und Deloitte beraten.