Gelsenkirchen: Barton Group hat langfristige Mietverträge mit dem digitalen Hotelkonzept Limehome und Careunities, einer Vermittlungsplattform für junge Menschen mit Handicap, abgeschlossen. Die Immobilie befindet sich in zentraler Lage in der Bahnhofstraße 49 in direkter Nähe zum Hauptbahnhof. Die Mietfläche umfasst insgesamt rund 1.000 qm auf zwei Stockwerken und teilt sich auf insgesamt 25 Wohneinheiten auf. Der Abschluss der erforderlichen Umbaumaßnahmen ist für Herbst 2021 vorgesehen.