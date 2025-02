Bauwens verkauft letztes Haus im Wohnquartier ‚Greenpark‘ an Berlinovo

Berlin: Bauwens verkauft im Wohnquartier Greenpark auf dem Areal an der Buschkrugallee 64 in Neukölln die letzte Wohnentwicklungseinheit mit 102 geförderten Wohnungen und einer Kindertagesstätte für über 100 Kinder an die Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH. Im Februar 2024 hatte Greystar Real Estate Partners die Gebäude 1-14 übernommen. Mit dem Verkauf von Haus 15 ist nun das letzte Gebäude des Projekts veräußert. Bauwens Development ist als Projektentwickler für die Realisierung des Projekts verantwortlich. Die schlüsselfertige Errichtung wird von Goldbeck durchgeführt.

Knight Frank und Loschelder Rechtsanwälte berieten bei der aktuellen Transaktion.